МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия, скорее всего, направит полученные от Международного валютного фонда более 17 миллиардов долларов в свои резервы, что позитивно скажется на показателях кредитоспособности страны, поделился мнением с РИА Новости руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" ЦСР Бахтияр Джафаров. Россия получила 18 миллиардов долларов от МВФ

Ранее в понедельник вступило в силу решение МВФ о распределении специальных прав заимствования (SDR) между странами пропорционально их квотам в фонде на общую сумму 650 миллиардов долларов.

"В рамках нового выпуска СДР Международного валютного фонда Россия как страна-член с квотой 2,712% получит 12 276 миллиона СДР, что, по официальному курсу на 23 августа, эквивалентно примерно 17,4 миллиарда долларов", — прокомментировал Джафаров.

Он добавил, что, учитывая текущее достаточно устойчивое финансовое положение России, полученные СДР, скорее всего, будут добавлены к международным резервам РФ.

"Обмен СДР на валюту мог бы произойти в случае острой ее нехватки, чего сейчас в России не наблюдается. Увеличение международных резервов в свою очередь позитивно скажется на показателях суверенной кредитоспособности России", — считает собеседник агентства.

Еще один сценарий — перераспределение СДР в пользу бедных стран, к чему призывает МВФ.

"Скорее всего, это произойдет, если международное сообщество объединится в рамках этой инициативы. МВФ отмечал, что особенно трудное положение у Замбии, Туниса, Бахрейна и Аргентины, которым не хватит валютных резервов на выполнение внешних долговых обязательств в течение ближайшего года", — заключил эксперт.

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