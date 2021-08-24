МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. США предлагают в 2023 году принять на своей территории форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. Пользователей предупредили, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi

"Сегодня я с гордостью объявляю, что США предлагают принять у себя форум АТЭС в 2023 году", — сказала Харрис в ходе своего выступления в Сингапуре.

В работе АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Сянган (Гонконг), Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония. Российская Федерация регулярно принимает участие в саммитах форума с 1999 года.