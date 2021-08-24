МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 9,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). Германия предрекла скорый конец энергетическому господству США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что ВВП страны во втором квартале вырос на 9,6%, как показала первая оценка.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 9,4%, а в квартальном — на 1,6%.

Оценка снижения ВВП Германии в первом квартале текущего года в годовом исчислении была улучшена до 3,3% с 3,4%, показатель с учетом сезонных корректировок снизился на 3,1%. Оценка квартального снижения с учетом сезонных корректировок за первый квартал была улучшена до 2% с 2,1%.