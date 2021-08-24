Аналитики улучшили оценку роста ВВП Германии во втором квартале
Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии во втором квартале до 9,8%
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 9,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, полагали, что ВВП страны во втором квартале вырос на 9,6%, как показала первая оценка.
С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 9,4%, а в квартальном — на 1,6%.
Оценка снижения ВВП Германии в первом квартале текущего года в годовом исчислении была улучшена до 3,3% с 3,4%, показатель с учетом сезонных корректировок снизился на 3,1%. Оценка квартального снижения с учетом сезонных корректировок за первый квартал была улучшена до 2% с 2,1%.
https://1prime.ru/world/20210824/834516510.html
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