МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Государственный долг Украины до конца года увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого второго транша со стороны Международного валютного фонда (МВФ), заявил РИА Новости экономист ИК "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Андрей Мелащенко. Украина получила $2,7 миллиарда от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут встречу 31 августа. Как сообщал глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба, формат встречи президентов предусматривает не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".

С конца 90-х годов государственный долг Украины существенно вырос, как в абсолютных, так и относительных значениях. Основные периоды роста приходились на мировой финансовый кризис и период острой конфронтации с Россией, напомнил эксперт.

"В 2020 году государственный долг Украины, как и многих других странах, существенно вырос (на 10 процентных пунктов по отношению к ВВП, или более чем 500 миллиардов гривен). При этом в разрезе внутренних и внешних заимствований рост был достаточно равномерным (доля внешних обязательств порядка 60%). По объему государственного долга к ВВП Украина занимает высокие уровни в регионе, который мы покрываем, уступая лишь Армении и Грузии", — отметил Мелащенко. Немцы выразили возмущение гарантиями Украине из-за "Северного потока-2"

"Мы ожидаем, что в этом году государственный долг Украины несколько увеличится в абсолютных значениях, в том числе за счет ожидаемого нами второго транша со стороны МВФ (в рамках действующей программы заимствований на 5 миллиардов долларов). В относительных же значениях мы ожидаем небольшого снижения за счет восстановительного роста экономики в 2021 году", — сообщил он. Так, по оценке "Ренессанс Капитала", в 2021 году госдолг Украины в абсолютных значениях вырастет до 97,811 миллиарда долларов с 94,612 миллиарда по итогам 2020 года.

Относительно ВВП страны эксперты прогнозируют снижение госдолга до 59% с 60,8% в 2020 году. А в 2022 году госдолг Украины, по прогнозам экспертов, превысит отметку в 100 миллиардов долларов и составит 103,692 миллиарда долларов по итогам года, в 2023 году — увеличится до 106,088 миллиарда. В относительных же значениях государственный долг продолжит небольшое снижение — до 58,6% от ВВП в 2022 году и до 57,5% от ВВП в 2023 году.