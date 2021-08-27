МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Доходы населения в США в июле выросли на 0,2% в месячном выражении, а расходы — на 0,3% после увеличения в июне на 0,1% и 1% соответственно, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Минторг США улучшил оценку роста ВВП США во втором квартале

Соответствующие данные будут опубликованы бюро экономического анализа министерства торговли США в пятницу, 27 августа, в 15.30 мск.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в августе упал до 70,7 пункта с уровня июля в 81,2 пункта. Предварительная оценка показывала снижение индекса до 70,2 пункта.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 27 августа, их число составило 405 агрегата.