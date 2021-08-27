Доходы населения США в июле выросли лучше прогноза
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Доходы населения в США в июле выросли на 1,1% по сравнению с июнем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли.
В то же время потребительские расходы в указанном периоде увеличились на 0,3% в месячном выражении.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста доходов на 0,2%, а расходов — на 0,3%.
Также ведомство пересмотрело показатели за предыдущий месяц. Согласно окончательным данным, доходы населения в июне выросли на 0,2%, расходы — на 1,1%. Изначально сообщалось об увеличении доходов на 0,1% и о росте расходов на 1%.
Располагаемые доходы населения в США в июле выросли на 1,1% по сравнению с июнем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, — на 0,7%.
Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.
Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.
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