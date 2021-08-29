МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Китайское правительство начнет удалять из социальных сетей "очерняющий" экономику страны контент, соответствующее сообещние опубликовано на сайте администрации киберпространства Китая.

В частности, власти намерены бороться в соцсетях с коммерческими платформами и аккаунтами, где публикуется финансовая информация, "вредная для экономики КНР".

Подразумевается, что коммерческие веб-ресурсы и платформы должны будут удалять публикации с такой финансовой информацией.

Сайты, которые публикуют сообщения либо комментарии иностранных СМИ, ложно интерпретирующих "внутренние финансовые дела Китая", будут преследоваться.