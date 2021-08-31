ПЕКИН, 31 августа — Dow Jones. Официальный индикатор непроизводственной активности в Китае в августе упал на территорию сокращения на фоне новой вспышки штамма коронавируса "дельта". Эксперты рассказали, какие криптовалюты вырастут в цене до конца года

Официальный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для непроизводственной сферы Китая в августе упал до 47,5 с 53,3 в июле. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, представленные во вторник.

Подындекс сферы услуг упал в августе до 45,2 с 52,5 в июле. Подындекс активности в сфере строительства вырос до 60,5 с 57,5 в июле.

Новая волна коронавируса, захлестнувшая более половины провинций Китая, нанесла сильный удар по сфере услуг страны, которая еще полностью не восстановилась, сообщили в бюро статистики.

Наиболее пострадали отрасли, связанные с тесным контактом между людьми, такие как авто- и воздушный транспорт, индустрия гостеприимства, общественное питание, аренда, спорт и развлечения. Соответствующие подындексы упали ниже отметки 50, которая разделяет сокращение от роста активности, сообщили в бюро.

Между тем официальный PMI для производственной сферы Китая в августе упал до 50,1 с 50,4 в июле, до самого низкого значения за 18 месяцев. Срединный прогноз экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал, что в августе производственный PMI составит 50,4. Адвокат объяснила, какой документ нужно всегда носить с собой

Подындекс новых заказов упал до 49,6 с 50,9 в июле, оказавшись на территории сокращения впервые с февраля прошлого года. Подындекс экспорта упал до 46,7 с 47,7 в июле, оставшись на территории сокращения четвертый месяц подряд. Подындекс производства снизился в августе до 50,9 с 51 в июле.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 974 7664; dowjonesteam @ 1prime.biz

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