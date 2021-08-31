МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в июле сократилась до 2,8% с июньской отметки в 2,9%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Офтальмолог объяснила, как смартфон убивает ваше зрение

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали сохранения показателя на уровне предыдущего месяца.

Число безработных в стране в июле составило 1,91 миллиона человек, что на 60 тысяч (на 3%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,36 миллиона человек, сократившись на 880 тысяч человек (на 2,1%) в годовом выражении.