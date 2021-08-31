ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Власти Китая с 1 сентября обяжут некоторые категории иностранных судов, заходящих в территориальные воды КНР, сообщать больше сведений, требование распространяется на подлодки, корабли с ядерными реакторами и суда, перевозящие опасные грузы, следует из сообщения на сайте управления морской безопасности Китая. Водителям рассказали о важных изменениях по штрафам с 1 сентября

"Требования по отчетности распространяются на входящие в территориальные воды КНР иностранные подводные лодки, корабли с ядерными реакторами, суда, перевозящие радиоактивные материалы, суда, перевозящие нефть, химикаты, сжиженные газ и другие токсичные и вредные вещества, а также на другие суда, которые могут поставить под угрозу безопасность морского судоходства КНР", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Когда соответствующее судно входит в территориальные воды КНР, оно должно сообщить название судна, позывной, номер ИМО (уникальный идентификатор судна), номер морской мобильной службы идентификации (MMSI), сообщить дату, время и текущее положение судна, последний порт захода и дату, когда судно его покинуло, следующий порт, куда судно намерено зайти, и примерное время прибытия. Также необходимо будет предоставить номер спутникового телефона, наименование и категорию перевозимых опасных веществ, вес груза.

Отмечается, что в случае если автоматическая идентификационная система судна работает исправно, то после входа в территориальные воды КНР последующего отчета не требуется, однако если система не работает должным образом, то в дополнение к вышеуказанным требованиям по отчетности, до момента, пока судно не покинет воды КНР, необходимо каждые два часа сообщать данные о названии судна, позывной, номера ИМО и MMSI, текущее положение судна, курс и среднюю скорость.

Сообщить все требуемые данные экипажи судов могут на сайте управления или по указанному в сообщении адресу электронной почты, а также по факсу или телефону. Если же по какой-то причине судно не сообщит китайскимэ властям необходимую информацию, управление примет надлежащие меры в соответствии с законом.

Некоторые СМИ пишут, что новые требования Китая могут привести к очередному витку напряженности в Южно-Китайском море, где Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.