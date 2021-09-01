ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в среду проведут расширенные переговоры с участием своих советников, а после — в формате тет-а-тет, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов. Зеленский оценил план трансформации Украины в 277 миллиардов долларов

По его словам, Вашингтон на этих переговорах рассчитывает обсудить перспективы оказания Киеву дополнительной помощи в сфере безопасности, а также ряд других вопросов двухсторонней повестки дня.

Лидеры Украины и США в среду объявят о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергетической безопасности Киева и борьбе с влиянием проекта строительства газопровода "Северный поток 2", добавил представитель администрации США. "Президенты объявят о новых инициативах по преодолению климатического кризиса и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, который возглавит министерство энергетики", — сказал он.

По словам чиновника, конечной целью данного диалога будут "привлечение инвестиций в энергетическую безопасность посредством проведения реформ, сокращение выбросов парниковых газов, а также на борьбу с влиянием проекта газопровода "Северный поток 2". Киев пообщал бороться с "Северным потоком-2"

Кроме того, в ходе встречи лидеры двух стран объявят о новых инициативах по укреплению энергетической безопасности Украины, включая запуск обновленного стратегического диалога, который будет возглавлять министерство энергетики, добавил представитель американской администрации.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, где в среду запланирована его встреча с президентом Байденом. Планируется, что ключевой темой украинско-американских переговоров в Вашингтоне станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Еще одной из тем разговора двух президентов станет обсуждение "Северного потока 2" и гарантий энергетической безопасности для Украины.