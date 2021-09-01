БРЮССЕЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. ЕС планирует предоставить пакет помощи в размере 600 миллионов долларов соседним с Афганистаном странам для предотвращения там миграционного кризиса, пишет газета Financial Times.
Ранее главы МВД стран ЕС в заявлении заявили, что ЕС должен усилить поддержку стран-соседей Афганистана, принимающих большое число мигрантов и беженцев, чтобы поддержать их возможности по защите, предоставлению достойных и безопасных условий приема беженцев.
Отмечается, что страны ЕС подготавливают такой пакет помощи, чтобы избежать миграционного кризиса, произошедшего вследствие войны в Сирии. Средства, которые могут быть направлены в том числе Таджикистану, Узбекистану, Пакистану и Ирану, пойдут на помощь в принятии беженцев соседним с Афганистаном странам.
https://1prime.ru/world/20210901/834573317.html
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