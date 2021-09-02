МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Возможное расследование США о "нерыночности" экономики России касается конкретных случаев экспорта товаров из РФ и не затрагивает экономику страны в целом, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко. Американские фармкомпании обсуждают производство "Спутника V"

Минторг США в августе заявлял о том, что начал расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу было сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

"Я понимаю, что этот "нерыночный" ярлык конкретно нацелен на конкретные случаи экспорта товаров конкретных, которые американским властям кажутся нерыночными… Поэтому я бы не сказал, что это вопрос универсальный, что это вся страна "нерыночная", — сказал Родзянко на полях ВЭФ.

Собеседник агентства пояснил, что американские власти считают нерыночными товары с нерыночной ценой, на которые, по их мнению, государство выделяет субсидии.

"Они подозревают, что есть субсидии от государства, которые помогают этому товару быть лучше по рынку, чем конкуренты в Штатах", — пояснил он.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.