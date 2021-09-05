МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны сначала в присутствии американских экспертов, т только потом — украинцам, удивляет, отмечает в статье для журнала National Interest обозреватель Мелинда Харинг. Что ждет рубль на грядущей неделе

"Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности", — пишет автор.

Харинг также сочла неуместным действия Зеленского. Он после презентации стал указывать на необходимость инвестиций в страну.

"Неподходящая просьба, учитывая, что его аудиторией были бедные эксперты аналитических центров и государственные служащие", — подытожила обозреватель.

Напомним, что президент Украины во время своего рабочего визита в США принял участие в презентации плана трансформации страны. Она прошла в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению наследия Джорджа Вашингтона.

Зеленский заявил, что документ определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба". План, отметил политик, содержит конкретные экономические и инвестиционные проекты. Их сумма — 277 миллиардов долларов.

Зеленский также выразил надежду на то, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.