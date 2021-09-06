МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. По мнению экономиста Виктора Скаршевского, жители Украины страдают из-за стремления правительства страны попасть в НАТО и Евросоюз любой ценой. Nord Stream 2 закончил укладку второй нитки "Северного потока-2"

По его мнению, именно из-за этой ошибки мир уже "не видит" Украину в экономическом плане. В будущем эта стратегия может и вовсе привести к развалу страны.

"Украина просто никогда не будет в НАТО.<…> Надо думать, чтобы людям было здесь лучше жить. Для этого необходимо проводить суверенную экономическую политику, а не обслуживать интересы кредиторов. Когда (вступление в НАТО) — это самоцель, то стране конец", — заявил Скаршевский в эфире телеканала "Наш".

Он также считает, что Киеву необходимо сделать выбор и стать "нейтральной" страной, перестав делить все на "натовскую" и "российскую" стороны.