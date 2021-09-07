КИЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Кудрин предложил сократить госсектор экономики

"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой также, и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран", — сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Киев вышел с инициативой заключения соглашения о зоне свободной торговли с США.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, — это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", — сказал Кулеба.