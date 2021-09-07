МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Единственным способом решить проблему микрочипов в настоящее время является децентрализация их производства, как это сейчас происходит в Японии и Европе, заявил РИА Новости эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа РГС Банка) Сергей Власов. Эксперт научила, как обеспечить себя за счет коммерческой недвижимости

"Проблема кризиса микрочипов — в "узком месте" между монополизированной отраслью (тайваньская компания TSMC владеет почти всеми мировыми мощностями производства полупроводников) и огромным спросом, на который наложились обстоятельства непреодолимой силы. Пандемия, пожар на фабрике в Японии и холода в Техасе на фоне нестабильной финансовой ситуации после локдаунов и роста криптовалютной истерии дополнили картину кризиса", — сказал эксперт.

Власов напомнил, что из-за дефицита микрочипов западные компании, а с начала лета и концерны в России стали временно останавливать сборочные линии, при этом проблема отсутствия электронных компонентов все еще не решена — отечественные заводы сейчас ждут микросхемы примерно 60 недель без гарантий недопоставки. "Скорее всего, нехватка электроники перешла в хроническую стадию, и в следующем году ситуация не разрешится", — считает он.

"Сильная привязанность к азиатскому рынку как главному поставщику полупроводников подвела остальной мир к тотальному дефициту, решить который получится на данном этапе только децентрализацией производства микрочипов", — заявил Власов.

По такому пути уже пошли в Японии и Европе, где решили начать с организации собственного производства, которое перекроет недостаток завозных деталей.