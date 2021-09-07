КАРПАЧ (Польша), 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз в настоящее время совершает ту же ошибку в вопросе приема мигрантов, что и в 2015 году, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе международного экономического форума в польском Карпаче. Fitch: ЕС может приостановить третий энергопакет для "Северного потока-2"

"Я говорю о миграции. Некоторые уже совершают такую же ошибку, как в 2015 году, когда в ЕС были приглашены все, кто хочет", — сказал Сийярто.

"Некоторые страны Западной Европы уже совершают ту же самую ошибку", — добавил он.

После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения ЕС по приему беженцев.