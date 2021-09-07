Будапешт указал на ошибки миграционной политики Евросоюза
Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС совершает ту же ошибку в вопросе приема мигрантов, что и в 2015 году
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КАРПАЧ (Польша), 7 сен — ПРАЙМ. Евросоюз в настоящее время совершает ту же ошибку в вопросе приема мигрантов, что и в 2015 году, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе международного экономического форума в польском Карпаче.
"Я говорю о миграции. Некоторые уже совершают такую же ошибку, как в 2015 году, когда в ЕС были приглашены все, кто хочет", — сказал Сийярто.
"Некоторые страны Западной Европы уже совершают ту же самую ошибку", — добавил он.
После миграционного кризиса, который разразился в Европе в 2015 году, власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. В частности, в Брюсселе власти Венгрии критикуют, прежде всего, за отказ выполнять решения ЕС по приему беженцев.
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