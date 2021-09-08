ТОКИО, 8 сен — ПРАЙМ. Япония улучшила прогноз п ВВП в пересчете на год благодаря росту показателей за апрель-июнь, сообщило агентство Киодо со ссылкой на статистику правительства. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

Рост ВВП за период апрель-июнь составил 0,5%. В пересчете на год это дает рост в 1,9%, что превышает первоначальный прогноз 1,3%.

Министерство финансов обнародовало данные, согласно которым рост потребления составил 0,9% вместо прогнозируемых 0,8%, инвестиции предприятий в оборудование также превысили прогнозы — 2,3% вместо предполагаемых 1,7%.