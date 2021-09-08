ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Инвестиционное сотрудничество России и Китая имеет прочную основу и эффективные механизмы развития, однако на фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству, заявил в среду торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский. Россиян предупредили, какие деньги нельзя инвестировать

"Российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития. По имеющимся данным, в 2020 году общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию превысила 12 миллиардов долларов, уже реализован ряд крупных совместных инвестиционных проектов", — заявил Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству.

Торгпред сообщил, что Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке стран по количеству проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций, среди стран, которые больше всего инвестировали в Россию, — Германия, Китай и США.

Он добавил, что между Россией и Китаем функционируют эффективные механизмы, направленные на привлечение инвестиций, включая Межправительственную российско-китайскую комиссия по инвестиционному сотрудничеству, SPIC, специальные экономические зоны, в том числе территории опережающего развития. Биткоин дешевеет на новостях из Сальвадора

Кроме того, подчеркнул Дахновский, одними из наиболее действенных механизмов международной инвестиционной кооперации является различного рода коммуникационные площадки, объединяющие представителей государства и бизнеса разных стран для реализации совместных проектов, хорошими примерами таких площадок в России можно назвать Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, а в Китае — крупнейшую торгово-инвестиционная выставка CIFIT.

"Опыт проведения подобных мероприятий подтверждает их высокую эффективность и демонстрирует неизменный интерес иностранных компаний к взаимовыгодному сотрудничеству", — указал торгпред.

Он подчеркнул, что "на фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству, об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае".

"Со своей стороны отмечу, что торгпредство России в Китае всегда готово оказать информационную, консультативную и организационную поддержку китайским и российским партнерам в вопросах, касающихся инвестиционной сферы", — подытожил торгпред России. СМИ: трое членов набсовета "Нафтогаза" подали в отставку

Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству проводится торгпредством России в Китае совместно с канцелярией иностранных дел города Сямэнь на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне. Форум проходит также при участии министерства коммерции и представителей китайских компаний Greatwall, Haier, ZTE, Vanke, а также представителей госкорпорации "Росатом", Фонда "Сколково", Российской торговой компании.

Делегация из РФ впервые участвует в CIFIT. В этом году ярмарка посвящена теме "Новые возможности для международных инвестиций в новой модели развития". Внимание будет сосредоточено на странах БРИКС, инициативе "Одного пояса, одного пути" и государствах-участниках соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Ожидается, что в выставке примут участие около 5 тысяч предприятий из более чем 120 стран и регионов, в том числе онлайн.