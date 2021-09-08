Торгпред России Алексей Дахновский: важно придать устойчивость торговому сотрудничеству с Китаем
ПЕКИН, 8 сен — ПРАЙМ. Инвестиционное сотрудничество России и Китая имеет прочную основу и эффективные механизмы развития, однако на фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству, заявил в среду торговый представитель РФ в Китае Алексей Дахновский.
"Российско-китайское инвестиционное сотрудничество за последние 20 лет сформировало прочную основу для развития. По имеющимся данным, в 2020 году общая сумма прямых китайских инвестиций в Россию превысила 12 миллиардов долларов, уже реализован ряд крупных совместных инвестиционных проектов", — заявил Дахновский на открытии Российско-китайского форума по инвестиционному сотрудничеству.
Торгпред сообщил, что Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке стран по количеству проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций, среди стран, которые больше всего инвестировали в Россию, — Германия, Китай и США.
Он добавил, что между Россией и Китаем функционируют эффективные механизмы, направленные на привлечение инвестиций, включая Межправительственную российско-китайскую комиссия по инвестиционному сотрудничеству, SPIC, специальные экономические зоны, в том числе территории опережающего развития.
Кроме того, подчеркнул Дахновский, одними из наиболее действенных механизмов международной инвестиционной кооперации является различного рода коммуникационные площадки, объединяющие представителей государства и бизнеса разных стран для реализации совместных проектов, хорошими примерами таких площадок в России можно назвать Петербургский международный экономический форум и Восточный экономический форум, а в Китае — крупнейшую торгово-инвестиционная выставка CIFIT.
"Опыт проведения подобных мероприятий подтверждает их высокую эффективность и демонстрирует неизменный интерес иностранных компаний к взаимовыгодному сотрудничеству", — указал торгпред.
Он подчеркнул, что "на фоне последствий пандемии важно придать устойчивость торговому и инвестиционному сотрудничеству, об этом сегодня говорят руководители самого высокого ранга и в России, и в Китае".
"Со своей стороны отмечу, что торгпредство России в Китае всегда готово оказать информационную, консультативную и организационную поддержку китайским и российским партнерам в вопросах, касающихся инвестиционной сферы", — подытожил торгпред России.
Российско-китайский форум по инвестиционному сотрудничеству проводится торгпредством России в Китае совместно с канцелярией иностранных дел города Сямэнь на полях 21-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарки CIFIT в Сямэне. Форум проходит также при участии министерства коммерции и представителей китайских компаний Greatwall, Haier, ZTE, Vanke, а также представителей госкорпорации "Росатом", Фонда "Сколково", Российской торговой компании.
Делегация из РФ впервые участвует в CIFIT. В этом году ярмарка посвящена теме "Новые возможности для международных инвестиций в новой модели развития". Внимание будет сосредоточено на странах БРИКС, инициативе "Одного пояса, одного пути" и государствах-участниках соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. Ожидается, что в выставке примут участие около 5 тысяч предприятий из более чем 120 стран и регионов, в том числе онлайн.
https://1prime.ru/world/20210908/834633855.html