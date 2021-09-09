Минск хочет привлечь до трех миллиардов долларов через Евразийский фонд
РБК: власти Белоруссии намерены привлечь до трех миллиардов долларов через Евразийский стабфонд
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Белоруссия хочет привлечь до трех миллиардов долларов через Евразийский стабфонд, сообщил РБК, ссылаясь на источники в кабмине республики.
"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе", — сказали в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР).
Напомним, что 8 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва может оказать дополнительные меры поддержки Белоруссии.
"Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", — заявил министр.
https://1prime.ru/world/20210909/834647927.html
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