МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Белоруссия хочет привлечь до трех миллиардов долларов через Евразийский стабфонд, сообщил РБК, ссылаясь на источники в кабмине республики. Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

"В настоящее время представители ЕФСР проводят предварительные консультации с властями Республики Беларусь по наполнению программной матрицы мер, которые могут быть поддержаны в рамках потенциального финансового кредита ЕФСР в среднесрочной перспективе", — сказали в Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР).

Напомним, что 8 сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва может оказать дополнительные меры поддержки Белоруссии.

"Мы видим, что наш сосед оказался в непростом финансовом положении. Я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнерам", — заявил министр.