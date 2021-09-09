ПЕКИН, 9 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в августе вырос на 0,8% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР. Бизнес призвал ФАС стабилизировать цены на бензин

Эксперты прогнозировали рост показателя на уровне прошлого месяца в 1,0%. Рост CPI за первые восемь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,6%.

CPI в городах в августе вырос на 1,0%, а в сельской местности – на 0,3%. Цены на продовольственные товары в августе упали на 4,1%, непродовольственные товары подорожали на 1,9%, потребительские товары — на 0,3%, услуги — на 1,5%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем уровень инфляции вырос на 0,1%. Цены на продовольственные товары по сравнению с июлем выросли на 0,8%, на непродовольственные — упали на 0,1%. Потребительские товары подорожали на 0,2%, услуги остались на уровне июля.

Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 5,0%, свежие овощи и зелень – упали на 1,5%, молочная продукция подорожала на 1,8%, яйца — на 13,9%, продукция водного промысла – на 11,7%, при этом цены на мясо упали на 27,1%, свинина подешевела на 44,9%. Алкоголь подорожал на 2,4%. Эксперт объяснил, с какой картой лучше ехать за границу

Если же сравнивать с показателями июля этого года, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,1%, на фрукты упали на 0,4%, овощи и зелень подорожали на 8,6%, яйца — на 7,3%, цены на мясо снизились на 0,9%, свинина подешевела на 1,4%. Цены на алкоголь остались на уровне июля.

Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,4%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 3,0%, на транспорт и связь — на 5,9%, на жилье — на 1,1%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 9,5% против 9,0% месяцем ранее, не совпав с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что показатель останется на уровне июля.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%. Согласно официальному прогнозу, в 2021 году CPI составит около 3%.