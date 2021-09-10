Ситуация с изоляцией российских туристов не повторится, заявили на Кубе
Власти Кубы приняли меры, чтобы ситуация с массовой изоляцией российских туристов не повторилась
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Власти Кубы приняли меры, чтобы ситуация с массовой изоляцией российских туристов не повторилась, сообщила в интервью РИА Новости замминистра туризма страны Мария дель Кармен Орельяна.
Массовые случаи изоляции российских туристов из-за положительных тестов на коронавирус были зафиксированы на Кубе в начале июля. Сами туристы заявляли при этом, что никто из них не болеет – многие были привиты и имели на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. Из-за загруженности лабораторий и долгого ожидания результатов ПЦР-тестов кубинские власти перешли на экспресс-тестирование.
"Были приняты все меры, чтобы этого больше не повторилось", — сказала замминистра, комментируя ситуацию с ПЦР, возникшую этим летом.
Орельяна отметила, что власти уделяют внимание каждой трудности, которая возникает у туристов.
"Все власти поставили задачу, чтобы этого больше не произошло и чтобы клиенты были довольны, отдыхая на Кубе", — добавила она.
https://1prime.ru/world/20210910/834658644.html
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