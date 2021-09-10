ПЕКИН, 10 сен — ПРАЙМ. Компетентные ведомства Китая и США могут на основе уважения и надлежащего урегулирования разногласий могут продолжить диалог по вопросам сотрудничества в борьбе с пандемией и восстановления экономики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом. Эксперт рассказал, как получить кредит дешевле, чем у других

"Соответствующие ведомства двух стран на основе уважения главных озабоченностей друг друга и надлежащего урегулирования разногласий могут продолжать вести диалог, а также продвигать координацию и сотрудничество по важным международным и региональным вопросам, включая изменение климата, профилактику и борьбу с пандемией, восстановление экономики", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение КНР.

В то же время, по его словам, стороны должны раскрывать больший потенциал для сотрудничества.

Си Цзиньпин также выразил приверженность соблюдению Пекином своих обязательств в области борьбы с изменением климата, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая. Спрогнозирована реакция рубля на решение Банка России по ключевой ставке

Си Цзиньпин в разговоре изложил позицию Пекина по вопросу изменения климата и ряду других проблем, подчеркнув, что Китай твердо придерживается того, чтобы "отдавать приоритет экологии и следовать по пути зеленого низкоуглеродного развития, всегда активно и по своей инициативе берет на себя международные обязательства, соответствующие его национальным особенностям".

Вместе с тем китайский лидер заявил, что сотрудничество Китая и США принесет пользу обеим странам и всему миру, а конфронтация принесет лишь бедствия.