ПЕКИН, 10 сен — ПРАЙМ. Председатель Китая Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил приверженность соблюдению Пекином своих обязательств в области борьбы с изменением климата, сообщает в пятницу Центральное телевидение Китая. Финансист рассказал о скором спросе на валюту

Си Цзиньпин в разговоре изложил позицию Пекина по вопросу изменения климата и ряду других проблем, подчеркнув, что Китай твердо придерживается того, чтобы "отдавать приоритет экологии и следовать по пути зеленого низкоуглеродного развития, всегда активно и по своей инициативе берет на себя международные обязательства, соответствующие его национальным особенностям".

Вместе с тем китайский лидер заявил, что сотрудничество Китая и США принесет пользу обеим странам и всему миру, а конфронтация принесет лишь бедствия.

Си Цзиньпин в апреле этого года, выступая на саммите по климату, заявил, что Китай твердо привержен достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году. Он также обещал, что Китай будет строго контролировать проекты в сфере теплоэнергетики, рост потребления угля в период "14-й пятилетки" (2021-2025 годы) и постепенно сокращать его в период "15-й пятилетки" (2026-2030 годы)".

Власти Китая в последние годы ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды, предпринимая все больше усилий, чтобы вернуть жителям обещанное голубое небо. Власти активно сокращают избыточные мощности в промышленности, закрывают угольные шахты и предприятия тяжелой промышленности, активно переходят на газовое отопление жилых домов, требуют от промышленности сократить выбросы.

В рамках борьбы за экологию власти Китая с 1 апреля 2018 года ввели налог на загрязнение, под действие которого попали более 260 тысяч предприятий по всей стране.

Согласно проекту бюджета на 2021 год, правительство Китая в 2021 году выделит 53,6 миллиарда юаней (8,2 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением окружающей среды, в том числе 4,2 миллиарда долларов на предотвращение и борьбу с загрязнением воздуха, 3,3 миллиарда долларов — на предотвращение и контроль загрязнения вод, и почти 680 миллионов долларов на борьбу с загрязнением почв.