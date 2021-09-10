МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в августе, по окончательной оценке, ускорилась до 3,9% с 3,8%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Инфляция в Китае в августе выросла

Соответствующие данные Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в пятницу, 10 сентября, в 09.00 мск. Прогноз аналитиков совпадает с предварительной оценкой. В июле инфляция в Германии достигла максимального с 1993 года уровня.

В то же время Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Аналитики полагают, что объем промпроизводства в стране в июле вырос на 0,4% в месячном выражении и на 3% — в годовом.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 3 сентября, их число снизилось на 16 — до 394 агрегатов.