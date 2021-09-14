МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пожаловался на кражу властями денег у пенсионеров. Расходы электроэнергии на биткоин поставили новый глобальный рекорд

С таким заявлением он выступил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Депутат считает, что из-за переноса индексации пенсий с марта на декабрь каждый украинский пенсионер потерял минимум тысячу гривен (около 2700 рублей).

Ляшко отметил: в настоящее время то, что на Украине называют повышением пенсий, на самом деле является "подачками".

Депутат считает, что реальное повышение пенсий станет возможным только тогда, когда на Украине будет совсем другая экономика.

Пенсия называется "накопительной", чтобы гражданин мог накапливать. А сейчас, когда подавляющее большинство граждан работают либо нелегально, либо получают копеечную зарплату, то и копить им нечего.

"Власть хвастается, что приняла изменения, чтобы с 1 марта индексировать пенсии. Так в 2017 году я как раз голосовал за этот закон об индексации. И не надо было никаких изменений, правительственным постановлением индексировали бы с 1 марта, если бы хотели. А так ничего не делали, несколько месяцев индексации украли у людей, минимум по тысяче гривен у каждого пенсионера. Обещали с 1 июля добавить пенсионерам по 500 гривен. Где обещанные добавки? Теперь перенесли на декабрь", — отметил парламентарий.