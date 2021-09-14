КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Киев ожидает второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Миссия МВФ начнет работу на Украине 18 сентября

Украина рассчитывает, что транш поступит в ноябре.

"Мы получили позитивный сигнал относительно предоставления макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ (18 сентября — ред.). Там были продлены сроки предоставления этого транша, и мы ожидаем получения этих 600 миллионов евро осенью, ориентировочно в ноябре", — сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции во вторник.

В 2020 году Евросоюз уже предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.