Украина ждет второго транша макрофинансовой помощи от ЕС
Украина ожидает второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 600 миллионов евро в ноябре
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КИЕВ, 14 сен — ПРАЙМ. Киев ожидает второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 600 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Украина рассчитывает, что транш поступит в ноябре.
"Мы получили позитивный сигнал относительно предоставления макрофинансовой помощи. Сейчас Европейская комиссия ожидает начала миссии МВФ (18 сентября — ред.). Там были продлены сроки предоставления этого транша, и мы ожидаем получения этих 600 миллионов евро осенью, ориентировочно в ноябре", — сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции во вторник.
В 2020 году Евросоюз уже предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.
https://1prime.ru/world/20210914/834685446.html
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