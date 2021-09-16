МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией в сторону ужесточения может вызвать только сожаления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Европарламент хочет ужесточить политику ЕС в отношении России

Европарламент в ходе пленарного заседания в четверг утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику Евросоюза в отношении России. В документе предлагается расширить антироссийских санкций ЕС, рассмотреть возможность усиления оборонного потенциала Европы для "сдерживания" РФ, а также разработать стратегию снижения зависимости ЕС от импорта российских энергоресурсов и металлов.

В документе отсутствуют планы наладить диалог с Москвой, отметил Песков. "Единственное, на что можно сделать скидку, — документ рекомендательный", — сказал он.