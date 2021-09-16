СТРАСБУРГ, 16 сен — ПРАЙМ. Европарламент утвердил поправку в итоговом варианте доклада по пересмотру отношений России и Евросоюза, которая призывает применять санкции против граждан ЕС за участие в наблюдении за выборами в Крыму. В Кремле прокомментировали доклад Европарламента об отношениях с Россией

Европарламент в ходе пленарного заседания в четверг утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику Евросоюза в отношении России. В документе предлагается расширить антироссийских санкций ЕС, рассмотреть возможность усиления оборонного потенциала Европы для "сдерживания" РФ, а также разработать стратегию снижения зависимости ЕС от импорта российских энергоресурсов и металлов.

"Государства-члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве международных наблюдателей на парламентских выборах в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией", — говорится в итоговой версии документа.

Кроме того, сам доклад предусматривает отказ от принятия итогов парламентских выборов в России в случае признания их "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума. Страны запада обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако Москва отвергла все обвинения.