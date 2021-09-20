БРЮССЕЛЬ, 20 сен — ПРАЙМ. Следующий раунд переговоров Евросоюза и Австралии о торговом соглашении пока запланирован на октябрь и не отменён, сказал журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии, которая отвечает за торговые переговоры ЕС, Эрик Мамер. В Европарламенте рассказали о проблеме из-за Франции

"В конце прошлого раунда переговоров с Австралией в июне было решено, что следующий раунд пройдёт в октябре. Ситуация сейчас такова. Мы анализируем объявления по поводу AUKUS и то, какое влияние оно может оказать на расписание переговоров", — сказал он на брифинге.

Австралия ранее заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на этом фоне заявил, что Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.

Переговоры о торговых сделка от имени всех стран союза ведёт Еврокомиссия на основе мандата государств ЕС.