МЕХИКО, 23 сен — ПРАЙМ. Комитет по кредитно-денежной политике Центрального Банка Бразилии (Copom) принял решение поднять ключевую ставку до 6,25%, инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 8,5%.

"Copom единогласно решил повысить базовую процентную ставку на 1 процентный пункт, до 6,25% годовых. Это решение отражает базовый сценарий и риск более сильного чем обычно отклонения предполагаемой инфляции, оно отвечает цели достижения целевых показателей по инфляции на горизонте, который включает календарный 2022 год и, в меньшей степени, календарный год 2023", — говорится в сообщении на сайте ЦБ Бразилии.

Copom прогнозирует инфляцию на уровне около 8,5% в 2021 году, 3,7% в 2022 году и 3,2% в 2023. В связи с этими предположениями предусмотрен рост процентных ставок до 8,25% годовых в текущем году и до 8,50% годовых в 2022 году, а в 2023 году они снизятся до уровня 6,75% годовых.