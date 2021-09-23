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Лавров оценил перспективы вступления России в НАТО
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. "Не испытывайте удачу. Россия не... ПРАЙМ, 23.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", — обратился Лавров к журналистам во время протокольного фотографирования.
Далее встреча проходила за закрытыми дверями.
Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября. Ожидается, что министр иностранных дел России встретится с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.