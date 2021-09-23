МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО", — обратился Лавров к журналистам во время протокольного фотографирования.

Далее встреча проходила за закрытыми дверями.

Выступление Лаврова с трибуны Генассамблеи запланировано на 25 сентября. Ожидается, что министр иностранных дел России встретится с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.