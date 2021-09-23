МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Spiegel подвергли резкой критике позицию Польши в споре с Евросоюзом о верховенстве национального права.

В частности, по мнению комментаторов издания, Варшаве стоит выйти из Евросоюза на фоне скандалов.

"Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией… Ах, да! Пусть захватят и Венгрию с собой", — написал один из читателей.

Другие пользователи заявляют, что отсутствие Польши в Евросоюзе качественно не скажется на объединении стран.

"Если не получается, то так тому и быть. Это как при разводе, когда оба супруга потом становятся более счастливыми, чем были раньше. Вот и государства должны иметь возможность без проблем выходить из ЕС", — считает пользователь под ником Paris_75012.

Также жители Германии сравнили сложившуюся ситуацию с "дурным анекдотом". Они требуют урезать субсидии Варшаве, если поляки продолжат оставаться в Евросоюзе.