ТОРОНТО, 25 сен — ПРАЙМ. Министерство юстиции Канады объявило, что финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу вправе покинуть страну после ее освобождения из-под стражи и отзыва запроса на экстрадицию в США.

Мэн пошла на сделку с американской прокуратурой, частично признав вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на прекращение попыток добиться ее выдачи.

"В результате оснований для продолжения экстрадиционных процедур не осталось… Судья освободила Мэн Ваньчжоу от всех условий залога. Мэн Ваньчжоу вольна покинуть Канаду", — говорится в заявлении министерства.

Мэн Ваньчжоу, которую в США обвиняют в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, была арестована в Канаде в декабре 2018 года по американскому запросу и позже переведена под домашний арест с залогом в 10 миллионов канадских долларов, обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану.