МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 114,9 пункта с 113,8 пункта месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX. За что боролись. США оказались на пороге энергокризиса вслед за Европой

Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, 28 сентября, в 17.00 мск.

В 9.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в октябре индикатор снизится до минус 1,6 пункта с уровня сентября в минус 1,2 пункта.