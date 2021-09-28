Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей США в сентябре
Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей США в сентябре до 114,9 пункта
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре вырос до 114,9 пункта с 113,8 пункта месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX.
Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, 28 сентября, в 17.00 мск.
В 9.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в октябре индикатор снизится до минус 1,6 пункта с уровня сентября в минус 1,2 пункта.
https://1prime.ru/world/20210928/834815879.html
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