МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в октябре выросло до 0,3 пункта с пересмотренного значения сентября в минус 1,1 пункта, сообщает исследовательская компания GfK. Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей США в сентябре

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, снижение показателя до минус 1,6 пункта.

Значение сентября было пересмотрено до минус 1,1 пункта с минус 1,2 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в сентябре вырос до 48,5 пункта с 40,8 пункта в августе. При этом индекс ожидания роста заработных плат увеличился до 37,4 пункта с 30,5 пункта месяцем ранее. Кроме того, "готовность потребителей покупать" увеличилась до 13,4 пункта с 10,3 пункта месяцем ранее.

"Хотя потребительские настроения почти достигли докризисного уровня, еще слишком рано говорить о фундаментальном изменении тренда. Вместо этого мы должны сначала посмотреть, как будет изменяться эпидемиологическая ситуация в зимние месяцы и не появится ли потребность в новых карантинных ограничениях", — прокомментировал данные эксперт по потребительским настроениям GfK Рольф Бюркль (Rolf Bürkl).