МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 109,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 115,2 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Минфин США предупредил о дефолте 18 октября

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 114,9 пункта с первоначального значения августа в 113,8 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в сентябре упал до 86,6 пункта с пересмотренного уровня августа в 92,8 пункта. Первоначально показатель за август составлял 91,4 пункта.

Индекс экономических условий в сентябре также снизился — до 143,4 пункта с пересмотренного значения августа в 148,9 пункта (изначально показатель составлял 147,3 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.