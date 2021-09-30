МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно третьей, финальной оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), прогнозируют опрошенные порталом DailyFX аналитики. Эксперт назвал маловероятным дефолт США по гособлигациям

Эта статистика будет представлена в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 30 сентября, в 15.30 мск. Прогноз аналитиков совпадает со второй оценкой.

В то же время минтруда страны обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 25 сентября. Аналитики ждут сокращения показателя на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 335 тысяч заявок.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует вторую, окончательную оценку ВВП страны за второй квартал. Ожидается, что британская экономика выросла в годовом выражении на 22,2% после снижения на 6,1% в первом квартале. Прогноз совпадает с первой оценкой.

В 10.55 мск Федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ожидают, что в сентябре показатель снизился до 5,4% с 5,5% в августе.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по безработице в еврозоне в августе. Эксперты полагают, что показатель снизился до 7,5% с 7,6% в июле.