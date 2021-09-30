ПЕКИН, 30 сен — ПРАЙМ. Экономика Китая имеет потенциал для сохранения темпов роста на уровне 5-6%, заявил глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган. Китай попросил существенно увеличить поставки электроэнергии из России

"Потенциальные темпы роста экономики Китая по-прежнему могут удерживаться в диапазоне 5-6%", — говорится в статье И Гана для Journal of Financial Research, выпускаемого Народным банком Китая.

Вместе с тем И Ган отметил, что, если условия позволят проводить нормальную денежно-кредитную политику, то кривая доходности также может сохранять нормальную наклонную вверх форму.

"Китай насколько возможно продлит период реализации нормальной денежно-кредитной политики, на данный момент нет необходимости проводить операции по покупке активов", — добавил он.

Глава ЦБ подчеркнул, что покупка активов не относится к общепринятым инструментам монетарной политики, но ЦБ вынужден ее выбирать, когда возникают проблемы на рынке. При этом, по его словам, длительный период осуществления операций по покупке активов Центробанком вызовет множество проблем, включая нанесение ущерба рыночным функциям и репутации самого ЦБ.

Темпы роста ВВП Китая по итогам 2020 года под влиянием пандемии коронавируса замедлились до 2,3% годовых, что стало минимальным за последние 40 лет. Общий объем ВВП страны за прошлый год составил 101,598 триллиона юаней (около 15,67 триллиона долларов). В первом квартале 2020 года из-за пандемии COVID-19 ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после культурной революции 1976 года.

Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2021 году составят более 6%, при этом эксперты прогнозируют рост до 8,1%. В первом полугодии ВВП страны вырос на 12,7% (в первом квартале рост составил 18,3%, во втором — 7,9%).