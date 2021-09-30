Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась меньше прогноза
Годовая инфляция в Германии в сентябре ускорилась до 4,1% - меньше прогноза
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам сентября в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 4,1% с 3,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция остается на максимальном с 1993 года значении. В месячном выражении потребительские цены в Германии не изменились.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 4,2%, в месячном — 0,1%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в сентябре ускорили рост до 4,1% с 3,4% в годовом исчислении, а в месячном — до 0,3% с 0,1%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 4% и 0,2% соответственно.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://1prime.ru/world/20210930/834835347.html
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