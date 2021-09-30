МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 сентября, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 362 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны. Минторг США улучшил оценку роста ВВП США во втором квартале

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, напротив, ожидали снижения до 335 тысяч. Число заявок за неделю, завершившуюся 11 сентября, составило 351 тысячу.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели увеличилось на 4,25 тысячи с уровня прошлой недели — до 340 тысяч.

При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 сентября, снизилось на 18 тысяч с показателя предыдущей недели — до 2,802 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 2,82 миллиона с 2,845 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.