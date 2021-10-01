Байден подписал закон о продолжении финансирования правительства до 3 декабря
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет США, позволяющий финансировать работу правительства до 3 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой а пресс-службу Белого дома.
До этого сенат, а потом и палата представителей США утвердили законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, чтобы предотвратить шатдаун (прекращение работы правительства) с 1 октября.
Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7.00 пятницы мск. — Прим. ред.).
https://1prime.ru/world/20211001/834841814.html
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