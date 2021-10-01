МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал временный бюджет США, позволяющий финансировать работу правительства до 3 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой а пресс-службу Белого дома.

Эксперт предупредила, чем обернется для мира ужесточение политики ФРС США

Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой деятельности многих правительственных учреждений уже с полуночи 1 октября по времени восточного побережья (7.00 пятницы мск. — Прим. ред.).



