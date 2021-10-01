МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам текущего года может достичь исторического максимума – около 120 миллиардов долларов, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Китай нашел выход из газового кризиса за счёт России

"В этом году российской-китайский товарооборот с января по август уже вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и по итогам текущего года мы ожидаем исторического максимума – около 120 миллиардов долларов", — сказал он.

По его словам, несмотря на различные трудности, экономические отношения России и Китая прошли проверку пандемией. "Россия и Китай нашли способ избежать большого ущерба, и товарооборот, растущий даже по сравнению с допандемийным 2019 годом, это подтверждает. Наша цель – достичь товарооборота в 200 миллиардов долларов к 2024 году. Безусловно, мы ее достигнем, и даже перевыполним эту задачу", — сказал Чжоу Лицюнь.

Он также отметил, что российские и китайские предприниматели приспособились к ведению бизнеса в условиях коронавируса. И если в начале пандемии взаимодействию российских и китайских компаний мешали карантинные меры, то сейчас они успешно ведут онлайн-переговоры.

"Надеюсь, что через полгода после Олимпийских игр в Пекине карантинные меры будут ослаблены. С точки зрения предпринимательства мы считаем нужным открытие зеленых коридоров для бизнесменов, которые занимаются развитием российско-китайской торговли, а также взаимное признание сертификатов о вакцинации. Это придаст новый импульс российско-китайским обменам и сотрудничеству", — добавил он.

По итогам 2020 года товарооборот России и Китая сократился в годовом выражении на 2,9% и составил 107,76 миллиарда долларов. Наивысших показателей объемы торговли между странами достигли в 2019 году — 110,75 миллиарда долларов.