МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Глобальные цепочки поставок продолжают сталкиваться с перебоями в течение полутора лет после начала пандемии COVID. При этом на некоторых розничных рынках уже наблюдается сужение товарного ассортимента вместе с ростом цен. Представители международных транспортных организаций предупреждают о грядущих проблемах. Подробнее об этом рассказал "МК".

Издание отмечает, что возникшие после начала пандемии коронавируса сбои усугубляются, приводя к дефициту потребительских товаров и делая доставку товаров туда, где они необходимы, дороже.

Напомним, что в открытом письме, направленном в среду, 29 сентября, главам государств-участников Генеральной Ассамблеи ООН, Международная палата судоходства (ICS) и другие отраслевые группы предупредили о "крахе глобальной транспортной системы" в том случае, если правительства не восстановят свободу передвижения для транспортных работников и не предоставят им возможность приоритетно получать вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения. Америка безуспешно пытается спастись от дефолта

В письме подчеркивается, что "глобальные цепочки поставок начинают ломаться, поскольку двухлетняя нагрузка на транспортников берет свое. Во всех транспортных секторах также наблюдается нехватка работников, и ожидается, что из-за плохих условий, с которыми миллионы людей столкнулись во время пандемии, эти показатели будут увеличиваться". Напомним. что это письмо было подписано Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международным союзом автомобильного транспорта (IRU) и Международной федерацией транспортников (ITF). Вместе взятые эти организации представляют 65 миллионов работников транспорта во всем мире.

"Давление на глобальные цепочки не ослабло, и в ближайшее время мы не ожидаем улучшения ситуации", — предупреждал еще в августе Боб Бистерфельд, гендиректор C.H. Robinson, одной из крупнейших логистических фирм в мире.

Летом одним из пунктов, где возникла мощная "пробка", стал закрытый в августе терминал в китайском порту Нинбо-Чжоушань к югу от Шанхая — после того, как у одного из докеров оказался положительный результат на коронавирус. Из-за этого международным судоходным компаниям пришлось скорректировать свои расписания, чтобы избежать захода судов в этот порт.

Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий, считает, что ситуация складывается двоякая.

"С начала года стоимость фрахта контейнерных перевозок выросла более чем на 20%, а по отдельным видам грузов — еще более существенно. Очевидно, что это будет стимулировать запросы на поставку российских энергоносителей, в частности, трубопроводного газа. Прежде всего, речь идет о Европе, и в этом отношении планируемый на ноябрь ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" России на руку. Сжиженный природный газ от наших конкурентов перевозится в контейнерах морским путем, такая транспортировка всегда обходится заказчикам дороже, а в нынешних условиях — тем более", — отметил он.

Масленников уверен, что контейнерный кризис еще далек от завершения.

"Из-за очередной волны пандемии в ряде ведущих портах Китая погрузки не производятся, суда стоят на рейдах по 35-40 суток. В итоге непродовольственные товары длительного пользования — бытовая техника, электроника, гаджеты — могут подорожать процентов на 20. И до конца года россияне рискуют столкнуться с совершенно другими ценами на них. Пандемия с ее локдаунами и разрывом транспортных цепочек породила еще одну проблему — глобальный дефицит микрочипов. Из-за него в мире в 2021 году будет выпущено на 7-9 миллионов автомобилей меньше, а цены на авторынке (включая российский) продолжат расти", — резюмировал эксперт.