МИНСК, 2 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN назвал безумием предположения о том, что Минск использует миграционный кризис на границе ЕС для того, чтобы отомстить Евросоюзу за санкции. Выдержки из интервью приводит белорусское госагентство Белта.

"Вы можете чем-нибудь доказать, что я решил отомстить Европейскому союзу? Вы меня что, за безумца считаете?" — сказал Лукашенко.

Сравнительно небольшой размер Белоруссии и численность населения страны не позволяют Минску диктовать условия ЕС, подчекрнул Лукашенко.

По его словам, "мстить могут только слабые люди". "Простите за нескромность, я себя слабаком не считаю. И не считаю необходимым мстить Европейскому Союзу. Не собираюсь", — сказал Лукашенко. Лукашенко назвал условия принудительной посадки любого самолета в Минске

Кроме того, он выразил уверенность, что Минск может "еще много лет прожить" без отношений с ЕС, поскольку у Белоруссии "достаточно партнеров и друзей в мире".

"Мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать, все элементарно может потребить Россия. Одна Россия. А у нас еще есть полуторамиллиардный Китай — наши друзья. Мы там продадим еще что-то", — заключил Александр Лукашенко.