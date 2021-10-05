МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Заявления о риске дефолта США из-за проблемы с лимитом госдолга звучат довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты без острых проблем с обслуживанием долга, заявил РИА Новости эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев. Байден призвал поднять потолок госдолга США

С 1 октября США превысили разрешенный конгрессом потолок госдолга в 28,4 триллиона долларов. Американский минфин в связи с эти заявил, что до 18 октября сможет принимать меры, которые не допустят дефолта по госдолгу. Но президент США Джо Байден накануне заявил, что не может обещать, что дефолта в стране не будет. По его словам, это зависит от сенаторов-республиканцев и их лидера Митча Макконнелла.

"Наиболее очевидный и прагматичный сценарий — ситуация не может закончиться ничем иным, кроме отмены потолка или его подъема", — считает Короев.

"Однако сами законодатели и правительство все чаще упоминают, что если вопрос не будет решен, возникнет "риск дефолта"‎ — это звучит довольно абсурдно для страны-владельца резервной валюты, не имеющей к тому же острых проблем с обслуживанием долга", — добавил он.

Сам дефолт еще никогда не объявлялся, однако его возможность также широко используется для политического торга в конгрессе. При этом ранее республиканцы заблокировали в сенате предложение о поднятии потолка долга.