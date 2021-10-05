Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре неожиданно вырос
Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре неожиданно вырос - до 61,9%
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 60%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре сократился до 53% с 53,7% месяцем ранее.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.
https://1prime.ru/world/20211005/834881629.html
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