МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре вырос до 61,9% с августовских 61,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Дефицит торгового баланса США в августе вырос до $73,3 миллиарда

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 60%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре сократился до 53% с 53,7% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.