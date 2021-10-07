МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в августе снизился на 4% к предыдущему месяцу после роста на 1% в июле, сообщает министерство экономики и технологий страны. В Германии Россию назвали непричастной к росту цен на газ в Европе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь на 0,4%.

Показатель июля был пересмотрен: теперь министерство оценивает рост промышленности страны в 1,3% вместо первоначальных 1%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в августе снизилось на 4,7% к июлю. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 7,8%, потребительских товаров — на 2,6%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в августе 2021 года было на 9% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — также отмечает министерство.