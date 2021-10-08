БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу на фоне необходимо в кратчайшие сроки согласовать общеевропейский пакт по миграции и предоставлении убежища, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон. Пилотная программа по завозу мигрантов на стройки запускается в России

Достижение прогресса по данному вопросу особенно важно ввиду усилившегося в последнее время миграционного давления со стороны Белоруссии, а также увеличения потоков мигрантов через Средиземноморье и Атлантику, уточнила Йохансон.

"Полагаю, что это требует прогресса в утверждении Пакта по миграции и убежищу", — сказала она.

В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции, предполагающего усиление миграционного контроля на внешних границах ЕС, а также ускоренное рассмотрение запросов на предоставление убежища. Всего на реализацию общей миграционной политики Евросоюз в ближайшие 7 лет выделит около 10 миллиардов евро.

Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах с ЕС. Белоруссия отвергает данные обвинения.