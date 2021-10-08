В Евросоюзе хотят быстрее согласовать Пакт по миграции
Еврокомиссар Йохансон призвала в ближайшее время согласовать Пакт по миграции ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу на фоне необходимо в кратчайшие сроки согласовать общеевропейский пакт по миграции и предоставлении убежища, заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон.
Достижение прогресса по данному вопросу особенно важно ввиду усилившегося в последнее время миграционного давления со стороны Белоруссии, а также увеличения потоков мигрантов через Средиземноморье и Атлантику, уточнила Йохансон.
"Полагаю, что это требует прогресса в утверждении Пакта по миграции и убежищу", — сказала она.
В конце 2020 года ЕС приступил к обсуждению нового Пакта по миграции, предполагающего усиление миграционного контроля на внешних границах ЕС, а также ускоренное рассмотрение запросов на предоставление убежища. Всего на реализацию общей миграционной политики Евросоюз в ближайшие 7 лет выделит около 10 миллиардов евро.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в миграционном кризисе на границах с ЕС. Белоруссия отвергает данные обвинения.
https://1prime.ru/world/20211008/834908651.html
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